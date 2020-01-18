بالفيديو.. كرديات يغنين بحماس مع نشأت الديهي ويوجهن رسالة للعالم

غنت عدد من المحاربات الكرديات مع الإعلامي نشأت الديهي، أغاني وطنية حماسية، وذلك خلال اللقاء الذي أجراه معهن في سوريا.وقالت الفتيات في مطلع الأغنية:"القلب يعشق الذهاب للحرب اعطني الجعبة وسلاحي، الوطن يا أمي كردستان غالي على قلوبنا، وعشقه غالي، ألا تلاحظين جماله، وإذا استشهدت يا أمي لا تذرفي الدموع زغردي ورأسك مرفوع".ووجهن المحاربات رسالة للعالم في ختام اللقاء، وقلن:"سنحارب حتى آخر شبر أرض محتل من أرضنا، سنحارب حتى آخر واحد منهم وحتى آخر قطرة دم منا، الشهداء قادتنا وهم أحياء لا يموتوا".