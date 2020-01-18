السيسي يصل ألمانيا للمشاركة في اجتماع برلين حول ليبيا

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إلى برلين، في زيارة لألمانيا تستغرق يومين، يشارك خلالها في اجتماع برلين حول ليبيا، الذي دعت له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا.ومن المقرر أن يبدأ اجتماع برلين حول ليبيا في الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة من ظهر غدٍ الأحد بمقر المستشارية الألمانية.