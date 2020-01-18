صحيفة تركية: أردوغان أنفق 40 مليار ليرة مُخصصات سرية خلال 17 عاما

كشفت صحيفة Sözcü التركية، أن أرقام ميزانية 2019، تشير إلى عدم شفافية الرئيس رجب طيب أردوغان، كونه أنفق 245 مليون 992 ألف ليرة تركية ضمن بند التحصيصات السرية في ديسمبر الماضي.وقالت الصحيفة إن الإنفاق من البند الذي يوضع تحت اسم "التخصيص السري" محمي بموجب القانون، ونشرت الصحيفة جدولًا للاعتمادات السرية التي تم إنفاقها منذ عام 2003 عندما قدم حزب العدالة والتنمية الميزانية الأولى في الحساب الذي تم على مدار السنين من خلال مراعاة التغير في سعر الصرف السنوي، تتجاوز الاعتمادات المقنعة 6.9 مليار دولار أمريكي.وتابعت أن هذا يكشف أنه خلال الـ 17 عامًا التي كان أردوغان رئيس وزراء ورئيس الآن، فإن التخصيصات السرية تتجاوز 40 مليار ليرة تركية بالدولار.