بنود مسودة مؤتمر برلين للسلام فى ليبيا

نشرت قناة العربية بعض بنود مسودة مؤتمر برلين للسلام في ليبيا، اليوم السبت، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وعدد كبير من قادة الدول ذات الصلة بهذا الملف.وتضمنت المسودة عقوبات على من يقوم بتسهيل الحرب في ليبيا، وتشكيل قوة أمنية عسكرية موحدة لمحاربة الإرهاب، بالاضافة إلى استمرار قرار حظر السلاح وتحذير من تسليح أي جماعة متطرفة.كما أكدت المسودة على أن وقف إطلاق النار لا يشمل جهود محاربة الإرهاب، والعمل على توحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية والعسكرية الليبية.فيما أفادت القناة أن هناك ضغوطا أوروبية لتجميد الاتفاقية بين تركيا وحكومة فايز السراج، والتشديد على وقف تركيا إرسال سلاح وقوات لليبيا.