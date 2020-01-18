(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

عرضت فضائية "تركيا الآن" مقطع فيديو يرصد طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا.وأظهر مقطع الفيديو الميليشات داخل الطائرة أثناء الرحلة للتوجه إلى ليبيا، وبذلك يتحدى أردوغان القانون الدولي بالتوقيع على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا.وتهدف تركيا لسرقة حقول الغاز والنفط بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يضع أنقرة في خلاف مع الدول الأخرى صاحبة السيادة في المنطقة، وعلى رأسها مصر.