بدء تفعيل مهلة الإسكان للمتأخرين عن سداد الأقساط بالإعفاء من الغرامات

تبدأ بعد غدًا الإثنين المهلة، التي حددتها وزارة الإسكان، للمتأخرين عن سداد أقساط الوحدات السكنية والفلل والشاليهات وقطع الأراضي، بالإعفاء من غرامات التأخير.وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة 3 أشهر، تبدأ من الإثنين ، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، وذلك طبقًا لما يلي: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة السداد لكامل المستحقات، و الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.وأشار المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية، يشترط أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.وأوضح أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية: «أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة المختص، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، وألا تسرى هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان».