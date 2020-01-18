انقطاع المياه بالمدينة الجامعية بالأزهر بعد كسر الماسورة الرئيسية (صور)

تعرضت ماسورة المياه الرئيسية بشارع يوسف عباس أمام المدينة الجامعية للبنين بمدينة نصر للكسر، ما أدى إلى انقطاع المياه عن المباني السكينة بالمدينة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.وعلى الفور انتقل الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، لمتابعة إصلاح الماسورة، والتأكد من عودة المياه مرة أخرى إلى المدينة الجامعية للبنين.وقال عامر، إن بعض الأجهزة انتقلت على الفور لإصلاح ماسورة المياه «شرطة المرافق وحي شرق مدينة نصر»، واطمانوا على عملية الإصلاح التي تمت في الواحدة بعد منتصف الليل.وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر إلى أن فني المرافق حرص على إصلاح الماسورة، وعدم الانتظار للصباح، على الرغم من برودة الجو، لضمان عودة المياه إلى المدينة الجامعية، حتى لا يتعطل الطلاب، خلال فترة الامتحانات.ووجه «عامر»، شكر جامعة الأزهر لكل من ساهم في إصلاح الماسورة، وعودة المياه مرة أخرى إلى المدينة الجامعية للبنين، بداية من شرطة المرافق وحي شرق مدينة نصر، والفني الذي قام بعملية الإصلاح.ونوه إلى أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، كان يتابع معه هاتفيًا أعمال الإصلاح، وتأكد من عودة المياه للمدينة الجامعية، حرصًا على مصلحة الطلاب.