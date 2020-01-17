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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

لجنة اتصالات البرلمان تؤكد أهمية إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:56 م
أحمد بدوي
أحمد بدوي
إسلام نصير
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أكد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أهمية عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تنتهجها مصر بقيادة الرئيس السيسي وأثبتت فعاليتها.

وقال «بدوي»، في بيان اليوم، إن التقرير الذي أصدرته إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية لآفاق تطور الاقتصاد العالمى لعام 2020، أكدت فيه أن مصر سجلت نموًا اقتصاديًا قويًا يقدر بـ5.5% خلال عام 2019، وتوقعت أن تسجل مصر نموًا اقتصاديًا نسبته 5.8% فى عام 2020، بفضل التعافي القوى للطلب المحلي وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات.

وأوضح أن النمو المضطرد في الناتج القومي المصري يعود إلى اتباع سياسات اقتصادية رشيدة ومتوازنة وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل نجاح.

وأشار إلى أن مصر استطاعت التقدم في مستوى الشفافية ومحاربة الفساد من ناحية وتقليل معدلات التضخم والبطالة من ناحية أخرى بفضل هذا البرنامج العظيم.

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