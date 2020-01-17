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الصحة

8 خطوات لخفض الكولسترول بطريقة صحية

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:30 م
الكولسترول
الكولسترول
وكالات
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قد تكون مشكلة الكولسترول وراثية، لكن لا شك أن نمط الحياة يمكن أن يفاقمها ويضع القلب في دائرة الخطر مبكرًا، ويعتبر الحد الأقصى الآمن من الكولسترول بين 200 و239 ملج لكل ديسلتر من الدم، وبداية من 240 ملج يعتبر الكولسترول مرتفعًا.

وتساعد تغييرات نمط الحياة على إبقاء المعدل تحت السيطرة، ويمكن الاستعانة بها في بعض الحالات مع جرعة قليلة من دواء حفض الكولسترول أو من دون أدوية، شرط أن يكون ذلك تحت إشراف طبي.

لكن قبل البدء في إجراءات خفض الكولسترول ينبغي أن تعرف أن هناك عوامل تزيد خطر ارتفاعه، إلى جانب أنها تتفاعل مع الكولسترول المرتفع لتزيد المخاطر على القلب، أهمها: التدخين، والسكري، وزيادة الوزن، وعدم النشاط والحركة.

لخفض الكولسترول بطرق طبيعية:
- احرص على المشي يوميًا 10 آلاف خطوة على الأقل، أو حوالي 45 دقيقة في اليوم.

- ابتعد عن أكل اللحوم الحمراء، والدهون الحيوانية، مثل التي توجد في جلد الدجاج وأفخاذها، وكذلك كل أنواع اللحوم المصنّعة.

- احرص على زيادة حصة الخضروات والبقول والفواكه والمكسرات في طعامك على حساب الأطعمة الحيوانية.

- تناول عشاءك قبل موعد النوم بـ4 ساعات على الأقل.

- احرص على تناول الأطعمة العضوية التي لم تتعرّض للرش بالمبيدات.

- ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني 3 مرات في الأسبوع إلى جانب المشي اليومي المشار إليه أعلاه.

- اتبع حمية غذائية تقلل أكل الدهون والكربوهيدرات لخفض الوزن.

- تناول الأعشاب والتوابل التي تساعد على خفض الكولسترول، مثل: الهيل (الحبّهان)، والحلبة، والقرفة.

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