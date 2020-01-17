توقيع وإطلاق «الزمن» لمصطفى إبراهيم بمعرض الكتاب

تنظم دار الكرمة للنشر والتوزيع حفل إطلاق وتوقيع لديوان «الزمن» للشاعر مصطفى إبراهيم، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة 31 يناير الجاري، وذلك في إطار فعاليات الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51.«الزمن» يضم 33 قصيدة هم «اللغة، لسه كتير، الاندماج، الطريق، كنا هَبَاءً مَّنثُورًا، فرادى، الشعرة اللي بين الحق والباطل، طواحين الهواء، أحلام، فيلم طويل، البنكنوت، الطبيعي، المواقع الزرقا، الكود، الشكل، زي أي اتنين، بدلة الدنيا، إمبارح، أنا بكبر، زي أهالينا، معملش جاجة تستحق الذكر، نفسك، الاعتزال، ما كانش بيكره العالم، الموت بيشبه للحياة، الشرود، الساعة، المتأكدين، الشك، التوحيد، ماذا يدور، ابني الحبيب».وعلى غلاف الديوان نقرأ:«في هذا الديوانأسألُ وأُجيبأُخطئ وأُصيبوأعني ما أقولوأقول ما أعنيفدعني».