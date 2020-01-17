ممرضة تقتل زوجها بـ«القطرة» وتعاقب بالسجن 25 عاما

قضت محكمة أميركية حكما بالسجن 25 عاما، على ممرضة سممت زوجها باستخدام "قطرة" لعلاج التهاب العيون فيما بدا أنها كانت تحاول قتله.وكانت لانا سو كلايتون تضع محلول "فيسين" في شراب زوجها على مدار 3 أيام، وشاهدته يتألم دون أن تتراجع أو تحاول مساعدته.وخلال المحاكمة، ادعت كلايتون أنها لم تكن تحاول قتل زوجها ستيفين، وإنما "إزعاجه" فقط.وقبل سنتين من محاولة القتل هذه، أطلقت كلايتون (53 عاما) سهما على زوجها، مما دفع الادعاء للتأكيد على أنها كانت تحاول قتله من خلال القطرة، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.قالت كلايتون إنها كانت "تدافع عن نفسها" عندما أطلقت السهم، كونها كانت تهرب من زوجها بينما كان يلقي أشياء عليها.وقال القاضي بول بورش لكلايتون في المحكمة: "كيف تصرين على أنك قمتِ بهذا لتعليمه درسا (فقط)؟ رغم أنه من الواضح أنك تركتيه يعاني لمدة 3 أيام. لقد تجاهلتيه".وقال الادعاء إن محاولة التسميم هذه جاءت رغبة من المتهمة في الحصول على ممتلكات زوجها رجل الأعمال المتقاعد، التي تقدر بنحو مليون دولار.وكان الزوج المقتول مؤسسا ومديرا تنفيذيا لشركة توريد معدات العلاج الطبيعي، وهي مؤسسة لها فروع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حتى تقاعده عام 1995.