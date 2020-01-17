عدسات ذكية تغنيك عن استخدام الهاتف (فيديو)

أعلنت شركة موجو فيجن الأمريكية، عن ابتكار عدسة لاصقة ذكية، تدعى عدسة "موجو" يمكن تفعيلها بالعين، وتحتوي العدسة التي وصفت بأنها أول عدسة لاصقة ذكية في العالم، على شاشة مدمجة مثبتة في زاويتها.وأوضحت الشركة أنه باستخدام هذه العدسات لن يضطر المستخدمون إلى سحب هواتفهم من جيبهم أو حقيبتهم لقراءة الرسائل الواردة، إذ إنهم سيكونون قادرين على قراءة هذه الرسائل عبر النظر إلى زاوية العدسة فقط.كما يمكن للعدسة الذكية أيضًا الاتصال بالإنترنت، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الوصول الفوري إلى أي معلومات يرغبون بها، مثل معرفة الطريق إلى مكان معين، أو أقرب مطعم في الجوار.وتعتبر هذه العدسات مثالية للأشخاص الذين يلقون المحاضرات في المؤتمرات أو الجامعات، لأنها تمكنهم من قراءة المعلومات دون الحاجة إلى تحريك رءوسهم باستمرار للتحقق من ملاحظاتهم.وقال مايك فيمر، أحد مؤسسي شركة موغجو فيجن: "نريد إنشاء تقنية تتيح للناس سهولة الوصول إلى أى معلومات بطريقة سريعة وسهلة"، حسب ما ذكر موقع "slashgear".وأضاف: "تستخدم عدسة موجو إلكترونيات دقيقة فريدة مصممة خصيصًا لأفضل طريقة عرض مصغرة في العالم، والتي تبلغ دقتها 14000 بكسل لكل بوصة. طريقة تشغيلها سهلة للغاية ولا تحتاج سوى إلى توجيه النظر بشكل جانبي".