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اقتصاد

«التجارة» تبحث ترتيبات مشاركة مصر بمعرض «اكسبو دبي 2020»

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:25 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعًا موسعًا بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والسياحة والهجرة؛ لمناقشة ترتيبات المشاركة المصرية بفعاليات معرض "اكسبو دبي 2020" والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى إبريل ٢٠٢١ لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض الاجتماع التفاصيل الخاصة بالجناح المصري وسبل الاستفادة من مساحة الجناح والبالغة 3 آلاف متر مربع في عرض التاريخ والحضارة المصرية العريقة؛ للترويج للسياحة المصرية بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات الاستثمارية إلى جانب المنتجات المصرية بالقطاعات كافة.

وشارك في الاجتماع أيضًا رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس هيئة تنمية الصادرات والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب ممثلين لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت نيفين جامع، إن الاجتماع استعرض خطة المشاركة المصرية في المعرض من حيث المحتوى الذي سيتم عرضه خلال فترة المعرض، وكذا تقسيمات الجناح المصري من الداخل، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا تحديد أدوار الوزارات المعنية بهدف وضع خطة عمل موحدة لتنفيذ الجناح المصري بصورة تليق باسم مصر خاصة في ظل المنافسة الكبيرة مع أجنحة الدول المشاركة والتي يصل عددها إلى 192 جناحًا.

وأضافت أن الجناح المصري يقع بمكان متميز بجوار قاعة "الوصل" الرئيسية وبجانب جناحي الإمارات والصين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور الجناح المصري حوالي 5 مليون زائر خلال فترة انعقاد المعرض والتي تبلغ 178 يومًا.

وأشارت "جامع" إلى أن الاجتماع استعرض الاستعدادات الخاصة بتنظيم اليوم الوطني لمصر بالمعرض والذي يُقام يوم 29 أكتوبر ويتضمن فعاليات تعكس الحضارة المصرية العريقة والثقافة والعادات والتقاليد المصرية، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في إنشاء الجناح المصري خلال الشهر الجاري.

وأكدت الوزيرة أهمية مشاركة القطاع الخاص بفعاليات المعرض لعرض الفرص الاستثمارية والتطور الكبير الذي شهده الاقتصاد المصري، وعقد اللقاءات الثنائية مع الشركات ودوائر الأعمال العالمية المشاركة بالمعرض، لافتةً في هذا الإطار إلى أهمية دور مجلس الأعمال المصري الإماراتي في دعم المشاركة المصرية بالمعرض وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وكافة الدول ودوائر الأعمال المشاركة في المعرض.

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