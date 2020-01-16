رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سمير صبري في «آخر النهار»: ماجدة كانت عقلية إنتاجية جبارة

الخميس 16/يناير/2020 - 11:07 م
سمير صبري
سمير صبري
سناء إسماعيل
طباعة
قال الفنان الكبير سمير صبري، إن آخر لقاء جمعه بالفنانة الراحلة ماجدة الصباحي كان خلال احتفالها بعيد ميلادها في مايو الماضي، مؤكدًا أن ذهنها كان حاضرًا ومدركة لكل ما يدور حولها.

أضاف صبري، خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار": "ماجدة شاركت معها في فيلم (نسيت إني امرأة)، وفيلم (جنس ناعم)، والاتنين من إنتاجها وناس كثيرة جدًا لا تعلم أنها كانت تتمتع بخفة دم كبيرة وروح حلوة".

وتابع "ماجدة كانت مدركة لكل من حولها وتواكب الحدث الموجود في العالم العربي كله، فهي من أرّخت لتحرير الجزائر بـ(جميلة بوحيرد)، وشاركت في توثيق حرب أكتوبر بـ(العمر لحظة)، قصة الأديب يوسف السباعي وأول مَن قدمت إحسان عبدالقدوس في السينما بقصة (أين عمري)، ولم يسبقها أحد ويغامر بإنتاج قصص إحسان عبدالقدوس في السينما عام 54 وهي من وثّقت لبناء السد العالي بالحقيقة العارية.

وواصل: "ماجدة ست مدركة ولديها حس وطني فظيع وتعلم أن سلاحها في الإنتاج السينمائي المشرف، حتى في الحس الديني عملت (هجرة الرسول)، و(حديث المدينة) عندما كانت الناس مجنونة بكرة القدم، ولديها عقلية جبارة في الإنتاج ولديها إدارة فظيعة فكانت تدير مكتبها حتى خلال عملها في الأفلام وعلى المستوى الشخصي، كانت تموت في حفيدها أحمد وهو كان عوضًا لها عن كل الأشياء التي فقدتها على مدار مشوارها الفني".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لوتس عبدالكريم تكتب: إحسان عبدالقدوس الذى عرفته

مئوية إحسان عبدالقدوس فى "ذكرياتى" على موجات الأغاني

سمير صبري: أبي سمع الناس يسبونه بسببي فترك قاعة السينما

"أبى فوق الشجرة" بالمعهد الهولندى الفلمنكى الليلة

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رسالة شديدة اللهجة من واشنطن إلى تركيا بشأن ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

أبوشقة يكشف عن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

قناة إسطنبول.. أردوغان يخطط لـ«كارثة بيئية واقتصادية»

منذ حوالي 4 ساعات

«المركزي» يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

الصور

image description

انطلاق فعاليات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة بالأقصر

image description

القاهرة وناسها.. صور حرة

image description

مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

image description

كبار رجال الدولة فى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

رسالة شديدة اللهجة من واشنطن إلى تركيا بشأن ليبيا

«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار مصحوبة برياح

للمرة الثانية.. نقل منى فاروق للمستشفى (صورة)

مصادر تكشف أسباب غضب أردوغان لمداهمة شقة «باب اللوق»

إنفوجراف

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد بنات فرقته»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد بنات فرقته»

الصحة

افتتاح المؤتمر الأول فى مصر للعلاجات النفسية والعمل الجماعي (صور)

كفيف يحول عينه لـ«كاميرا فيديو»

دراسة جديدة عن إدمان السكر

5 خطوات للتخلص من توتر الحمل

الرئيس نيوز

غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

مصرع 3 جنود أتراك خلال هجوم في سوريا

فرنسا ترسل حاملة الطائرات شارل ديجول إلى الشرق الأوسط

أول طلب من ترامب بشأن محاكمته أمام مجلس الشيوخ

منوعات

منتخب مصر جاهز لمواجهة كينيا في أمم أفريقيا لكرة اليد

قبل 66 مليون عام.. سقوط كويكب على الأرض سبب انقراض الديناصورات

«كيشو» يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة

«كله يشخلن».. قط يحل مشاكلك بـ330 ألف دولار

كشكول

مستند.. قواعد جديدة لاختيار قيادات الإدارات التعليمية والمدارس

تعرف على قواعد تصحيح عربي الشهادة الإعدادية بالقاهرة

''تعليم الشرقية'': الانتهاء من استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

مراجعة نهائية في اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

إسلام سياسي

تفاصيل تشكيل أردوغان «جيش المرتزقة» لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

2 مليار و73 مليون ليرة مخصصات سرية.. عجز كلى فى الموازنة التركية

أردوغان يُعاند: سنرسل قوات إلى ليبيا

القبض على مفتى داعش فى الموصل

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
لويس عوض والعصر العثمانى
مدحت بشاى
معرض الكتاب والعدالة الثقافية
جمال طه
المبادرة الروسية التركية ومحاولة اختطاف الملف الليبى
ماجد حبته
بيان برلين ينعى الأمم المتحدة!
المزيد

الثقافة

«تاريخ التبت» في إصدار جديد عن بيت الحكمة

أحمد خالد توفيق يعود للحياة: طبعة جديدة من «خواطر سخيفة»

قاسم حداد يتوّج بجائزة الملتقى: مقتطفات من دواوينه الشعرية

إيمان يوسف تبحث عن «الحب الهارب» في دار زين