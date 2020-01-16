وزير الخارجية الأمريكي يشارك في مؤتمر برلين بشأن ليبيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، مشاركته في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قائمة تضم 11 دولة، لحضور مؤتمر برلين المزمع إقامته في العاصمة الألمانية الأحد.ووجهت ميركل دعوة بشكل رسمي على مستوى رؤساء الدول والحكومات لــ(الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والكونغو ومصر والجزائر وتركيا).كما دعت المستشارة الألمانية مؤسسات إقليمية ودولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية).