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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بصمةٌ مؤثرة».. «الخيرية الملكية» بالبحرين أفضل مؤسسة عربية

الخميس 16/يناير/2020 - 09:05 م
الخيرية الملكية
الخيرية الملكية
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حصدت المؤسسة الخيرية الملكية البحرينية جائزة أفضل مؤسسة خيرية عربية من قِبل الاتحاد الدولي للمنجزين العرب، خلال منتدى الإبداع والتميز الأول الذي نظم مؤخرًا بمصر، وبحضور عدد من البرلمانيين والمسؤولين من مختلف الدول العربية والأفريقية.

وأوضحت المؤسسة في بيان مساء اليوم، حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن الفوز البحريني لم يكن يسيرًا وسط مجموعة من المؤسسات والهيئات الخيرية العربية التي تمد يد الخير والعطاء، غير أن تفرُّد البحرين بهذه الجائزة دليل على قيمة رسالة العمل ونبل مقصده وما تحقق منه من نتائج باهرة ساهمت في اعتلاء البحرين منصّة التتويج بالجائزة، من حيث نوعية وكمية الإنجازات والفئات المستفيدة، مما أهّل المؤسسة الخيرية الملكية وبكل جدارة واستحقاق لنيل هذه الجائزة، نظير ما قدمته من نجاحات وإنجازات متعددة ومتنوعة، لإغاثة المحتاجين في مختلف دول العالم دون تمييز حيث هدفها هو خدمة الإنسانية ومساعدة الشعوب المنكوبة.

وأضاف البيان أن نيل مملكة البحرين ممثلة بالمؤسسة الخيرية الملكية جائزة مرموقة بمحفل عربي ما هو إلا تقدير لمكانة البحرين في إرساء ثقافة التعاون والتعاضد بين الأمم، وذلك استمرارًا لما حصلت عليه البحرين من مرتبة متقدمة بمؤشر العطاء، إذ حصلت على المركز الأول خليجيًا وعربيًا، والمرتبة 13 عالميًا، ومكانة تؤكد نجاح توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، في استمرار صون الكرامة الإنسانية بكل مكان في العالم.

وعددت المؤسسة مسيرتها الحافلة والإنسانية لدعم الدول العربية، مشيرة إلى أن البحرين لا تتوانى في مشاركة مختلف الدول والشعوب عند طلب الإغاثة بعد تعرضها لكوارث طبيعية، وحرصت المؤسسة الخيرية الملكية على تقديم أعمال الخير والإحسان بشكل مستمر والإسهام بتنفيذ المشروعات التنموية والإنسانية بما يعزز من روح التضامن بين المملكة والعالم، انطلاقًا من روابط إنسانية تجمع البحرين مع مختلف شعوب العالم قوامه العطاء المتميز في تقديم العمل الخيري والإغاثي لمن احتاج إليه ومد يد العون لكل محتاج ومنكوب.

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