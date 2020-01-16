البترول تنتهي من إصلاح خط غاز مصر الجديدة

انتهت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، من إصلاح خط الغاز الطبيعي 4 بار بشارع عمار بن ياسر بمنطقة مصر الجديدة.وتلقت غرفة العمليات المركزية بالشركة أمس بلاغا يفيد وجود كسر بخط الغاز الطبيعي بشارع عمار بن ياسر تقاطع إسماعيل المازني والمغذي لقطاعات النزهة القديمة بضغط 4 بار، نتيجة أعمال حفر بالمنطقة، وعلى الفور تم الدفع بفرق الطوارئ للموقع وغلق محبسي التحكم لتأمين الخط المصاب، وفقًا لتعليمات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، لحين الانتهاء من إصلاح الخط في وقت قياسي وإعادة تدفيع الغاز مرة أخرى، ولم تتلق الشركة أي شكاوى من العملاء تفيد انقطاع الخدمة عنهم.