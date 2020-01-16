بكرى: افتتاح قاعدة برنيس سيسجل بحروف من نور

قال الإعلامي مصطفى بكري إن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، حدث سيُسجل بحروف من نور في تاريخ مصر.أضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الجميع كان طواقًا إلى هذه اللحظة العظيمة في تاريخ مصر.كما أوضح أن افتتاح قاعدة برنيس كان حفلًا؛ لأن قلوب المصريين احتفت وعقولهم تأملت، وأدركنا أننا خلف قائد وطني عظيم يدرك تمامًا ماذا يفعل، وخلف قوات مسلحة تزلزل كل مَن يحاول أو تسول له نفسه أن يقترب من أمننا القومي.تابع"هذه اللحظة التاريخية شاركنا فيها الأشقاء وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، التي وقفت بكل ما تملك مع مصر في اللحظات الصعبة، كان أيضًا هناك صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، الذي جاء ليشهد هذه اللحظة التاريخية المهمة، مؤكدًا أن المملكة السعودية لم تتوان لحظة عن دعم ثورة الشعب المصري في 30 يونيو".