حكاية سليمان عيد مع 16 «كوباية عصير» في أول دور تمثيل

استعاد الفنان سليمان عيد ذكريات أول مشهد تمثيلي له والذي رشّحته له المخرجة إنعام محمد علي.وقال عيد، خلال لقائه مع برنامج حديث المساء مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر": "المخرجة إنعام محمد علي رشحتني لدور في سهرة تليفزيونية من بطولة الفنان صلاح قابيل، بعد مشاهدتها لي في عرض مسرحي كوميدي، وكان هو الأول لي أمام كاميرات التليفزيون".أضاف، أنه يوم التصوير ذهب مبكرًا ومن فرحته لم ينم طوال الليل، واختارت له المخرجة مشهدا صامتا حتى تزيل عنه رهبة أول يوم تصوير.تابع "المشهد كان يقتضي أن أدخل على ضيوف صلاح قابيل، بصينية تحمل 16 كأس عصير، لكن وقتها التعب حل بي من قلة النوم والجوع، وعند حملي للصينية في المشهد الأول سقطت وعندما حاولت أن أظبطها لوثت ملابسي وفي المرة الثانية تعرقلت في طرف السجادة، وبسبب الإعادة أكثر من مرة غضب الحضور وطلب أحدهم تأدية الدور مكاني ووافقت المخرجة".واستطرد: "ذهبت لها غرفتها وطلبت منها أن تمنحني الفرصة وبالفعل وافقت وأديته على أكمل وجه وفي اليوم الثاني كان المشهد تراجيديا من صفحتين ونصف، وعندها كان الجميع خائفا مني بسبب تكرار المشهد الصامت مرات متعددة، لكن أديت المشهد من أول مرة وسط تصفيق كل الحضور".وأكد أنه من سوء الحظ قام أهالي إبراهيم الهنداوي، صاحب الشخصية التي أقيمت عليها السهرة برفع قضية على التليفزيون المصري وتم منع عرضها.