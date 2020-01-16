«Watch it» تعرض «ختم النمر وبنت القبائل» السبت

تعرض منصة «Watch it» الإلكترونية مسلسلي «ختم النمر وبنت القبائل» بالتزامن مع عرضهما عبر القنوات الفضائية، بدءًا من يوم السبت.ويعرض «ختم النمر» على شاشة ONE، وهو بطولة أحمد صلاح حسني وجميل برسوم وعفاف شعيب ونسرين طافش وتامر شلتوت ووفاء سالم، وآخرين، سيناريو محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ويذاع في التاسعة مساء.أما «بنت القبائل» فيعرض على شاشة قناة الحياة، وهو بطولة عمرو عبدالجليل ومنة فضالي ومحمد رياض وعمر زهران وحنان مطاوع ومحمود عبدالمغني، المسلسل سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح، ويذاع في التاسعة مساء، كما يعرض أيضًا على منصة «Watch it».