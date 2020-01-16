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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«Watch it» تعرض «ختم النمر وبنت القبائل» السبت

الخميس 16/يناير/2020 - 04:58 م
أحمد صلاح
أحمد صلاح
منار إبراهيم
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تعرض منصة «Watch it» الإلكترونية مسلسلي «ختم النمر وبنت القبائل» بالتزامن مع عرضهما عبر القنوات الفضائية، بدءًا من يوم السبت.

ويعرض «ختم النمر» على شاشة ONE، وهو بطولة أحمد صلاح حسني وجميل برسوم وعفاف شعيب ونسرين طافش وتامر شلتوت ووفاء سالم، وآخرين، سيناريو محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ويذاع في التاسعة مساء.

أما «بنت القبائل» فيعرض على شاشة قناة الحياة، وهو بطولة عمرو عبدالجليل ومنة فضالي ومحمد رياض وعمر زهران وحنان مطاوع ومحمود عبدالمغني، المسلسل سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح، ويذاع في التاسعة مساء، كما يعرض أيضًا على منصة «Watch it».

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