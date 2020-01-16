مباحثات مصرية مع قبرص واليونان لتعزيز التعاون فى شرق المتوسط

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مباحثات ثنائية مع كلٍ من وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني؛ لبحث موقف التعاون الإقليمي في مجال الغاز في منطقة شرق المتوسط، والتطورات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز الروابط المشتركة بين مصر وقبرص واليونان في مجال البترول والغاز.جاء ذلك في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيس السيسي بالرئيس القبرصي، ورئيس الوزراء اليوناني، كما وقعت المباحثات على هامش الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة.وخلال اللقاء تم استعراض الجهود المشتركة لدفع التعاون الثنائي، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتنمية حقل "أفروديت" القبرصي بالبحر المتوسط، في ضوء الاتفاقيات الأخيرة للحكومة القبرصية مع الشركات المكتشفة للحقل، وخطوات تفعيل الاتفاق الحكومي المشترك لإنشاء خط أنابيب مباشر لنقل الغاز القبرصي إلى مصر لمصنع "إدكو" لإسالة الغاز الطبيعي.على جانب آخر، بحث "الملا" مع نظيره اليوناني سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل جذب استثمارات الشركات اليونانية في أنشطة البحث والاستكشاف في مصر، واستعرض الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف مجالات قطاع البترول، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.كما تم خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة شرق المتوسط، والعمل على تنسيق المواقف المشتركة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.