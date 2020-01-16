«الجوجيرا» يثير أزمة فى امتحان رياضيات «تانية ثانوي»

قال خالد صفوت، مسئول حملة «ثورة أمهات مصر»، إن غرفة عمليات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قد رصدت، اليوم، وصول تعليمات للمدارس بكيفية استخدام برنامج "الجوجيرا" على التابلت، والمسئول عن حل المسائل الرياضية.وأضاف خالد صفوت، لـ"الدستور"، أن كثيرًا من أولياء الأمور كانوا يسألون عنه قبل الامتحانات بشهر كامل ولم يجب عليهم أحد، مستنكرًا أن تأتى التعليمات عن كيفية استخدام البرنامج قبل الامتحان بنصف ساعة، قائًلا: "طلاب كثيرون دخلوا الامتحان وهم لا يعرفون تحميل البرنامج ولا تشغيله".يخوض طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة الدكتور طارق شوقي، الامتحانات التى بدأت فى 11 يناير وتنتهى فى 23 يناير الجارى.وتتابع غرفة العمليات المركزية الامتحانات على مستوى جمهورية مصر العربية، بالاضافة إلى أنها تقوم برصد الشكاوى للعمل على حلها.