البرلمان الليبى يلغى اتفاق الصخيرات

ألغى مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، المصادقة على الاتفاق السياسي "الصخيرات" المنظم للعملية السياسية في البلاد.



وقال البرلمان في قراره الصادر اليوم، إنه تقرر إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي وانعدام كل ما ترتب عليه من آثار.



وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس، عن فشل اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بسبب انتهاك الميليشيات للاتفاق.



وتوصلت الأطراف السياسية في ليبيا إلى اتفاق الصخيرات السياسي عام 2015 الذي أتى بحكومة الوفاق وبالمجلس الرئاسي برعاية الأمم المتحدة.