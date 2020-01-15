نائب البحر الأحمر عن قاعدة «برنيس»: يوم تاريخى للجنوب

أعرب النائب أحمد أبوخليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، عن سعادته بقاعدة برنيس البحرية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قائلًا إنها كانت حلمًا وأصبحت حقيقة، مضيفًا: "يوم تاريخي للمحافظات الجنوبية جميعا".



وأضاف أحمد أبوخليل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه القاعدة تعتبر بوابة مصر إلى إفريقيا، ستساعد على تنشيط السياحة والتجارة مع دول إفريقيا، وهذا بدوره سيوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها، معلقًا: "ستكون فاتحة خير على المحافظات الجنوبية ككل".



وفي السياق ذاته، أشاد "أبوخليل" بالمشروعات التنموية التي أنجزها الرئيس السيسي في الجنوب، قائلًا: "المشروعات التنموية التي بالمحافظة والصعيد ككل لم تشهدها من قبل، بل أننا استأثرنا بنصيب الأسد من المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة منذ تولي الرئيس الحكم".



يذكر أن قاعدة "برنيس" العسكرية ضمت رصيفًا تجاريًا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض، وأرصفة لتخزين البضائع العامة، وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي، ومحطة لتحلية مياه البحر.



ويتمثل الهدف الاستراتيجي من قاعدة "برنيس" في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلًا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية ۲۰۳۰.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح قاعدة «برنيس»، التي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وبقطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها في مصر.



ويشهد «السيسي» انطلاق الفعالية الرئيسية للمناورات الأكبر في تاريخ الجيش المصري "قادر 2020" من القاعدة «الجوبحرية» الجديدة، إذ تشارك أهم القطع الحربية الجديدة منها «حاملة المروحيات ميسترال، والسفن القتالية، والغواصات، وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات المتعددة المهام، والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية».