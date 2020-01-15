إطلالة غريبة.. ويزو تثير جدل جمهورها بصورة

شاركت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" نجمة مسرح مصر متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "ويزو" بإطلالة غريبة بشعر ملون باللونين الأخضر والأزرق، مما آثار الجدل بين متابعيها متسائلين: "هو الشعر ده بجد ولا في تصوير مسلسل جديد".



وكانت وزيزو قد كشفت في آخر لقاء لها في برنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع على فضائية "dmc" أن وزنها زاد بعد إنجابها ابنها الأول "إسماعيل"، مشيرة إلى أنها طيلة فترة الحمل لم تكتسب وزنًا زائدًا، لكن عقب وضعها لنجلها ظلت تتناول "المُغات"، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في وزنها وصلت من 40 إلى 50 كجم.