فتح أبواب معرض الكتاب مجانًا لذوى القدرات وأبناء الشهداء

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فتح أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 مجانًا لذوي القدرات الخاصة وأبناء الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، والذي يقام في الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.



من جانبه قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه بناء على قرار وزير الثقافة تم تزويد القاعات التي تحتضن فعاليات معرض الكتاب بتجهيزات ومسارات لذوي القدرات الخاصة، تهدف إلى تيسير جولتهم بمختلف الأجنحة، وتقديم جميع الخدمات اللازمة حرصًا على تحقيقهم الاستفادة القصوى من الزيارة.



يشار إلى أن الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي تضم 808 أجنحة عرض، وتشارك فيها 38 دولة و900 دار نشر عربية وأجنبية وجهة رسمية، منها 3 دور نشر متخصصة في الإصدارات المرتبطة بذوي الهمم، و41 مكتبة لسور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة، وتشهد لأول مرة إصدار تطبيق إلكتروني يتضمن برنامج الأنشطة وبيانات كاملة عن الإصدارات وأماكنها في القاعات المختلفة.