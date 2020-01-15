السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن قاعدة «برنيس» العسكرية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن قاعدة «برنيس» العسكرية من إعداد إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة.



الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد اليوم الأربعاء، افتتاح قاعدة «برنيس»، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وبقطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها في مصر.



ويشهد «السيسي» انطلاق الفاعلية الرئيسية للمناورات الأكبر في تاريخ الجيش المصري (قادر 2020) من القاعدة «الجوبحرية» الجديدة، إذ تشارك أهم القطع الحربية الجديدة منها «حاملة المروحيات ميسترال، والسفن القتالية، والغواصات، وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات المتعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية».