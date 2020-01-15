6 أطعمة ممنوعة على الأطفال الرضع

تحثّ توصيات منظمة الصحة العالمية على تغذية الطفل على حليب الأم خلال أول 6 أشهر، فإذا كان هناك مانع يمكن الاعتماد على الحليب الاصطناعي.



ويُمكن تقديم بعض الأطعمة الصلبة بعد بلوغ الصغير 6 أشهر، لكن بعض الأطعمة لا يستطيع جهازه الهضمي التعامل معها قبل أن يتم عامه الأول، إليك ما تحتاجين معرفته عنها:



1- العسل بكل أنواعه يحتوي على عناصر تعتبر سامة بالنسبة للجهاز الهضمي للرضيع خلال أول 12 شهرًا.

2- تتضمن مكونات حليب البقر إنزيمات وبروتينات ومعادن لا يستطيع الطفل هضمها.

3- يمكن أن يسبب البيض رد فعل تحسسي لدى الطفل إذا تناوله قبل أن يتم عامه الأول.

4- الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفي والجريب فروت غنية بحمض الستريك، والذي قد يسبب عسر هضم وارتجاع حمض المعدة إذا تناول الصغير هذه الفواكه مبكرًا.

5- ينبغي عدم تقديم أطعمة كاملة أو شديدة الصلابة بالنسبة للطفل، مثل المكسرات والفشار وحبة العنب الكاملة والزبيب والكاندي والفواكه الجافة والبذور.

6- يحتوي القمح على الجلوتين، ويمكن تقديم منتجاته مثل الخبز والمعكرونة في عمر 8 أو 9 أشهر مع مراقبة الطفل، فإذا لاحظت أعراض الحساسية أو آلامًا غير مبررة بالبطن عليك مراجعة الطبيب بخصوص حساسية الغلوتين، ومتابعة تعليماته بخصوص الوقت المناسب لتقديم منتجات القمح.