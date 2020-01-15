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د. محمد الباز
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«سيمبل ويدنج».. طريقة جديدة لحفلات الزفاف

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:18 ص
الزفاف
الزفاف
نور أيمن
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كلمة يسمعها الكثيرون ويحاولون أن يتخيلوا ما يمكن أن يكون ورائها من بساطة وهدوء وتكلفة بسيطة، فإذا كنت ترغب في الحصول على حفل زفاف خالٍ من الضجة نسبيًا، فيمكنك إتباع هذه الطرق بحسب موقع «today».

1- تقليل قائمة الضيوف
يمكن ذلك من خلال تحديد قائمة الضيوف بعدد قليل، وتقليصها على سبيل المثال من 300 إلى 150، حيث أنه الكثرة ليست في العدد، فيمكن أن تكون الراحة في الأفراد الأقل.

2- تعيين منظم فرح
قد يفكر البعض في التخلي عن منسق من أجل توفير بعض النقود، لكن وجوده يشكل عامل أساسي في القدرة على عملية التخطيط لحفل الزفاف بشكل سليم، حيث أنه يمكنه التعامل مع كل التفاصيل الصغيرة والتأكد من أن الأمور تسير بسلاسة.

3-اختيار المكان
يفضل الجيل الجديد الحالي الأماكن المفتوحة والبسيطة لإقامة حفلات زفافهم، وهو ما يؤدي للحصول على مكان بتكلفة أقل، كالاحتفال على الشاطئ أو في أحد الأماكن العامة، وكذلك الحدائق.

5- تقصير مدة حفل الزفاف
لا توجد قاعدة صارمة تقول أن حفلات الزفاف يجب أن تستمر لمدة لا تقل عن الـ٤ ساعات، وهذا ما يفعله الأجيال الجديدة حاليًا من عمل حفلة بسيطة لا تزيد عن الساعتين، تتلاءم مع ميزانيتهم الخاصة، فيمكن بذلك توفير بعض النقود لقضاء السهرة وسط الأصدقاء في أحد الأماكن العامة بأزياء الزفاف.

6- حفلة الزفاف ليست منافسة
مهما فعل العروس والعريس يمحى من الذاكرة فور حضور حفل الزفاف التالي، لهذا بدأت فئة كبيرة من الشباب بعدم وضع أنفسهم في مقارنة مع غيرهم وإقامة السيمبل ويدنج.

وأوضح منظم حفلات الزفاف إسلام البراملجي لـ«الدستور»، أن فكرة السيمبل ويدنج جاءت من تفكير الجيل الجديد في الاكتفاء بكتب الكتاب وتوفير مصاريف قاعات الأفراح لقضاء شهر العسل بالدول الأوروبية.

وأوضح «البراملجي»: أن قاعات كتب الكتاب في النوادي والفنادق الأكثر طلبًا، وبالتزامن مع انتشار الفكرة أصبح الشباب يلجأون لفكرة كتب الكتاب فقط وتسجيل لحظة الزفاف من خلال المصورين المنتشرين بصورة كبيرة، وهناك من يفضل إقامة الفرح بالأماكن العامة كالحدائق والأماكن الأثرية، ويعتبر ذلك أقل تكلفة.
«سيمبل ويدنج».. طريقة جديدة لحفلات الزفاف
«سيمبل ويدنج».. طريقة جديدة لحفلات الزفاف
«سيمبل ويدنج».. طريقة جديدة لحفلات الزفاف
«سيمبل ويدنج».. طريقة جديدة لحفلات الزفاف
«سيمبل ويدنج».. طريقة جديدة لحفلات الزفاف
«سيمبل ويدنج».. طريقة جديدة لحفلات الزفاف

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