أحمد موسى في امتحان بألسن عين شمس.. والمذيع: شكرًا

وجه أحمد موسى، الشكر للدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الألسن للاستعانة بمقاله الذي نشر بالأهرام في 15 نوفمبر الماضي عن مساوئ الحكم العثماني، وذلك في امتحان مادة الترجمة.



وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذا يعمل على تنمية وعي طلاب كلية الألسن، لافتًا إلى أن المقال يتناول جرائم العثمانيين، والتاريخ الحقيقي لهم، والمذابح التي ارتكبوها من تقطيع للرؤوس في القاهرة، وأيامهم السوداء وقت الغزو والاحتلال لمصر.



أضاف موسى أن الاستعانة بمثل هذا المقال في الامتحان يجعل الشباب وطلبة الجامعات يعرفون تاريخ نظام أجداد أردوغان وما فعلوه في مصر، لافتا إلى أن الكلية اختارت المقال ضمن مقالات التحليل السياسي.



وأشار مذيع «على مسئوليتي» إلى أن الأتراك يعدون مسلسلات فنية لتحسين صورتهم في العقول، ولكن صورة الاتراك والعثمانين ستظل سوداء في العقول، مطالبًا القائمين على الفن في مصر بعمل العديد من الأعمال الدرامية على غرار ممالك النار التي تكشف مساوئ النظام العثماني.