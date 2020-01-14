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الصحة

بينها العطش الدائم.. أعراض أمراض البنكرياس

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:38 م
أمراض البنكرياس
أمراض البنكرياس
وكالات
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كشفت الدكتورة هناء الجول مديرة مركز الأمراض السرطانية في مستشفى Rechts der Isar بألمانيا، الأعراض الرئيسية لأمراض البنكرياس التي قد تكون مميتة ولا يوليها الناس أي اهتمام.

وتقول الغول في حديث لمجلة Focus، الكثيرون لا يعلمون شيئا عن دور البنكرياس في الجسم، مع أن هذه الغدة تعمل ليل نهار وتقوم بالوظائف التالية:

تفرز نحو ثلاثة لترات من الأنزيمات التي تساهم في هضم المواد الغذائية؛ تفرز بيكربونات لتحييد حمض الهيدروكلوريك الذي يضاف إلى المواد الغذائية في المعدة؛ تفرز هرمون الأنسولين وهرمون والجلوكاجون لاستقلاب السكر.

وتؤكد أن تنظيم مستوى السكر في الدم مهم جدا وتقول، "أولًا وقبل كل شيء، تنظيم نسبة السكر في الدم أمر حيوي في أداء هذه الوظائف".

وتشير الأخصائية، إلى أن التهاب البنكرياس الحاد والمزمن أصبح من الأمراض الشائعة حاليا، بسبب قلة النشاط البدني وسوء التغذية والوزن الزائد.

وتضيف، هناك أربعة عوامل تسبب أمراض البنكرياس: قلة النشاط البدني؛ الوزن الزائد والمشروبات الكحولية والتدخين. هذه العوامل هي السبب في التهاب البنكرياس ومرض السكري والسرطان.

وتشير الدكتورة، إلى أن أعراضا معروفة وشائعة لأمراض البنكرياس مثل مرض السكري- العطش الدائم، كثرة التبول، اضطراب الرؤية. أما أعراض التهاب البنكرياس وسرطان البنكرياس، فتتميز بآلام غير محددة عادة، "وبما أن البنكرياس يقع خلف المعدة بالقرب من العمود الفقري، يظهر الألم في الظهر".

كما من السهولة الخلط بين آلام القرص بين الفقرات. كما قد تظهر آلام تنسب إلى المعدة.

وتضيف، يضغط البنكرياس المصاب على قناة الصفراء التي تمر على امتداده وانسداد هذه القناة يؤدي إلى اليرقان مع اصفرار مقل العيون والجلد.

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