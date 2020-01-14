الأنبا أندراوس يلتقي أقباط أبوتيج المغتربين في القاهرة

ترأس الأنبا أندراوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبوتيج وتوابعها بأسيوط، مساء اليوم، لقاء روحي لأبناء الإيبارشية المغتربين بالقاهرة.



وعقد اللقاء الروحي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالنزهة الجديدة، بحضور عدد كبير من أقباط إيبارشية أبوتيج المقيمين خارج الإيبارشية.



وبدء اللقاء بصلوات العشية، أعقبها كلمة روحية ألقاها نيافة الأنبا أندراوس مطران أبوتيج.