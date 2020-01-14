الباز: حملة «اتبرع ببطانية» ليست «شو».. والخير «مُعدٍ»

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن حملة "اتبرع ببطانية" والتي دشنها برنامج "90 دقيقة" ليس الهدف منها الشو الإعلامي، ولكن البرنامج مجرد وسيط بين فاعل الخير والمؤسسات المنوط بها توزيع "البطاطين" على المحتاجين.



وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إنه يعرف جيدًا أن المصريين يساهمون في كل أنشطة الخير، وليسوا بحاجة لمن يطلب منهم ذلك، ولكن "الخير مُعدٍ"، والكل يتسابق في مصر لمساعدة المحتاجين.



وأكد "الباز"، أن الخير في مصر كثير جدا، والله سبحانه وتعالى يحفظ هذا البلد بسبب أهله، والخير الذي يقدمونه دائما لكل محتاج.

