محمود العسيلي في شهر العسل (صور)

شارك الفنان محمود العسيلي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور من شهر العسل.



وكان محمود العسيلي، نشر صورا من جزيرة المالديف التي يقضي فيها شهر العسل وذلك دون الكشف عن وجه زوجته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، وعلق عليها قائلًا: "وأنا مش واخد بالي".



واحتفل محمود العسيلي، بزفافه يوم الجمعة الماضي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الزفاف عددًا من نجوم الفن ومنهم السيناريست تامر حبيب، ميس حمدان، تامر حسني، أحمد صلاح حسني، غادة عادل واختارت العروس لها فستان أبيض قصير.



