البطريرك أنطونيوس نجيب يستقبل المطران المنتخب بشارة جودة (صور)

استقبل الكاردينال أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للأقباط الكاثوليك، الأنبا بشارة جودة، المطران المنتخب لإيبارشية أبوقرقاص، برفقه الأنبا كيرلس وليم، والأنبا يوسف أبوالخير، والأنبا بطرس فهيم، مقدما التهنئة للأنبا بشارة جودة، متمنيا له وافر النعم من أجل رسالته الجديدة.



وأصدر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، قرارًا بتعيين مطران جديد لإيبارشية أبوقرقاص وملوي دير مواس بالمنيا، وذلك بعد دراسة الاحتياجات الرعوية للأقباط في إيبارشية المنيا.





