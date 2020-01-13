لطيفة وعصام شرف تعزي محمد منير في زوج شقيقته (صور)

حرصت المطربة لطيفة على تقديم واجب العزاء للكينج محمد منير في وفاة الراحل محمود أبا زيد، زوج شقيقته وابن عمه ومدير أعماله، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.



كما حرص على حضور العزاء عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من بينهم النجم ماجد المصري والمطرب أحمد الشامي، وفيفي عبده، والإعلامي عمرو الليثي، عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، الفنان مصطفى هريدي، الفنان أحمد بحر عضو فريق بلاك تيما، وغيرهم.



وسيطر الحزن على الكينج محمد منير، أثناء تلقيه واجب العزاء وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة مادلين طبر، الفنانة فيفى عبده، الإعلامي عمرو الليثي، عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، الفنان مصطفى هريدي، الفنان أحمد بحر عضو فريق بلاك تيما.



وتوفي محمود أبا زيد، ابن عم الفنان محمد منير، وزوج شقيقته ومدير أعماله، صباح السبت الماضي.

وشيع الفنان محمد منير جثمانه من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.



وعبّر محمد منير عن افتقاده له، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، لافتًا إلى تفانيه وإخلاصه في العمل وتأثيره الكبير في الخطوات الفنية لمنير على مدار مسيرته الكبيرة.



وقال محمد منير في تغريده عبر حسابه على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود أبا يزيد.. الذي كان له تأثير كبير في كل خطواتي الفنية وكان مثالا للتفاني والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020».