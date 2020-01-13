ليبيا: لا نرحب بتركيا فى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الليبي في الحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، إن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يدعم المبادرة الروسية لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن الجيش لم ولن ينسحب من تخوم العاصمة حتى إذا تم التوقيع على وقف إطلاق النار في موسكو.



وأضاف الحويج، في تصريحات صحفية اليوم: "نؤيد وندعم الأصدقاء والحلفاء الروس، ونؤيد المبادرة الروسية".



وتابع: "نرفض أن تكون تركيا جزءا من مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا لأنها طرف في الصراع، وتدعم الميليشيات الإرهابية، وترغب في نهب ثروات البلاد".



وأضاف الحويج: "المشاركة التركية يسأل عنها الجانب الروسي، وليس ليبيا، ولم نرحب بوجود الجانب التركي ولا ندعوه لحضور توقيع الاتفاقية".



وشدد على أن الأزمة الحالية في ليبيا هي أزمة أمنية وليست سياسية، لافتًا إلى أنه "اتفاق لوقف إطلاق النار وليس اتفاق سلام".