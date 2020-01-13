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أحدث ظهور لـ جوهرة (فيديو)

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:46 م
الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة
ياسمين عباس
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شاركت الراقصة الروسية جوهرة، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من مقاطع الفيديو الجديدة لها.

وعلقت جوهرة على الفيديوهات، قائلة: "متحمسة للغاية للعمل مع الفنانة أمينة، قبل عامين لم يكن بإمكاني حتى أن أتخيل أنه سيكون لدي أي فرصة للتعرف عليها والعمل معها، إنها أيقونة مطلقة لجميع راقصات الرقص الشرقي في العالم، ولقد صنعت بنفسي الكثير من تصميمات الرقصات لأغانيها ولأجل الطلاب في جميع أنحاء العالم".

وأردفت: "أنا فخورة اليوم ومتحمسة جدًا! كانت تجربتي الأولى مع أسلوب الشبابي هي ورشة عن أغنيتها الحنطور منذ سنوات، عندما بدأت للتو طريقي في الرقص، ولا أستطيع أن أصدق أنني تطورت كثيرًا، وأنا ممتنة جدًا لكم جميعًا".

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