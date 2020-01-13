غرفة «الحبوب» تنفي زيادة أسعار الأرز

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق المصري يشهد حالة من الاستقرار في أسعار الأرز، مشيرا إلى أنه ينفي وجود تراجع جديد أو زيادة جديدة في الأسعار.



وأوضح شحاتة، لـ"الدستور"، أن اسعار الأرز بالنسبة للجملة تتراوح أسعارالحبة الرفيعة، ما بين 6 جنيها إلى 7 جنيها للكيلو، والحبة العريضة تتراوح ما بين 7 جنيها إلى 8 جنيها للكيلو.



وأِشار رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن تلك الأسعار في متناول المواطن العادي ولا يوجد أي ضرار بالنسبة لها، مشيرا إلى أن هناك تراجعا كبيرا بالقوة الشرائية خلال الفترة الحالية.