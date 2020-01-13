محمد عز وراندا البحيرى يواصلان تصوير «باركود 615»

تواصل الفنانة راندا البحيري ومعها الفنان محمد عز تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم «باركود 615»، وذلك في مشاهد تجمعهما سويًا؛ تمهيدًا لدخول الفيلم مراحل المونتاج والميكساج.



وكان قد انتهى فريق العمل من تصوير أكثر من أحداثه بأحد الفيلات بمنطقة شبرامنت بحي الهرم، حيث يتبقى لكل من راندا وعز ثلاثة أيام تصوير للانتهاء من العمل بالكامل منها مشاهد خارجي ومشاهد أخرى داخل أحد الفيلات.



وتدور أحداث فيلم «باركود 615» فى إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات، ويشارك في بطولته أيضا كل من، طارق صبرى وسامية الطرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق وسيناريو وإخراج مينا سويحة.