الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يكشف: هل تتأثر مصر بإنشاء خط الغاز «إيست ميد»؟

الأحد 12/يناير/2020 - 09:18 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
طباعة
استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، دراسة نشرها المرصد المصري، بعنوان: "هل يؤثر خط الغاز الجديد "إيست ميد" على تحول مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة؟"، وذلك خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور".

وذكرت الدراسة، أنه تم التوقيع رسميًا على الاتفاق بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأوضحت الدراسة أن خط الغاز الجديد المعروف بـ"ميد إيست"، يمر عبر الثلاثي، كما تتخطى تكلفة إنشائه الـ6 مليار يورو، ويبلغ طوله 2000 كم تقريبًا.

ومن المتوقع أن تستغرق أعمال إنشائه من حوالي ستة إلى سبعة أعوام، ويتيح الخط نقل ما بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة إسرائيل وقبرص واليونان للسوق الأوروبية.

وتابعت الدراسة: "بمتابعة حركة التصدير التي تقوم بها روسيا إلى القارة الأوروبية العجوز، فشركة "غازبروم" تورد قرابة الـ 33% من غازها إلى دول القارة، ما يصل 193.9 مليار متر مكعب سنويًا بقيمة 37 مليار دولار، كما أن هنالك 11 دولة أوروبية، من بينها ألمانيا، تعوّل على صادرات الغاز الروسية بنسبة 75%".

ولفتت "الدراسة"، إلى أن خط انشاء خط "ايست ميد" يستغرق من ست لسبع سنوات، في حين أن خط إنشاء الغاز القبرص المصري يستغرق أربع سنوات، وتكلفة الخط "إيست ميد" تتخطى 7 مليارات دولار، بينما تكلفة خط أنابيب قبرص مصر 1 مليار دولار.

وانتهت الدراسة إلى أن خط "إيست ميد" لا يتعارض مع المصالح المصرية، وأكدت أن وزير الطاقة، طارق الملا، صرح في مارس 2019 خلال مؤتمر للطاقة في هيوستن الأمريكية، بأن مصر ستدعم مشروع "إيست ميد".

وأكد "الباز" أن مصر لن تتأثر مطلقًا من خط الغاز "إيست ميد" الذي تخطط له قبرص واليونان وإسرائيل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا: الاتحاد الأوروبى يدرك أننا الضامن الوحيد لأمن الطاقة

الرئيس القبرصي يكشف تفاصيل الاتفاق الموقع مع مصر بشأن الغاز

أويل برايس: إيطاليا تدعم مصر لتصبح مركزا لتصدير الغاز لأوروبا

بعد أن أثارها "كلبش 3".. تفاصيل قصة خط الغاز العربي والمؤامرات الخارجية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة «مسيرة» تركية جنوب طرابلس

منذ حوالي 4 ساعات

استهداف قاعدة أمريكية في العراق بـ7 صواريخ

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رسميًا.. الزمالك يخوض السوبر الإفريقي في قطر

الصور

image description

ليلي علوى ومريم أمين وداليا البحيري في عزاء والد إيهاب توفيق

image description

إيهاب توفيق يتلقى عزاء والده.. و«الجسمي» أول الحاضرين

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

رسميًا.. الزمالك يخوض السوبر الإفريقي في قطر

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

انفوجرافيك

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

image description

أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

image description

«DNA» كلمة السر فى كشف لغز الجريمة (إنفوجراف)

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

معرض «بلاستكس 2020» يشهد زيادة 50% في المساحة

الصحة

4 أمراض شائعة عن نقص فيتامين B12

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

%8 من الوفيات بسبب الكحوليات

الكشف عن علاج ثوري لمرض انتفاخ الرئة الحاد

الرئيس نيوز

"الأهلي" يعلن جاهزية عقود مشروعات الوحدة الاقتصادية

بالفيديو.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوبي طرابلس

رئيس "المصريين": القيادة الليبية تثق في قدرة السيسي على حل الأزمة

النيابة تأمر بتشريح جثة "فتاة محروقة" في البدرشين

منوعات

الخميس.. حفل توقيع «ريحة الحبايب» بنقابة الصحفيين

طريقة جديدة لإنقاذ الملابس بعد انكماشها

ملياردير ياباني يقدم عرضًا خياليًا لـ«السناجل»

انقراض أكبر أسماك المياه العذبة (فيديو)

كشكول

استجابة لــ"كشكول".. التعليم تحدد 3 مقرات للاختبارات النفسية للمعلمين

بروفسيور أمريكي يقود فريق جراحي بالمستشفى الجامعي بطنطا

أستاذ جامعي: "٣٦٥ صحة" خطوة طال انتظارها ولا تحتاج تكاليف كثيرة

شاهد.. طالب "بطانية حلوان": الجو في الجامعة برد جدا ومكنتش قاصد اتصور

إسلام سياسي

الأزهر يواجه الإشاعات الكاذبة في جناحه بمعرض الكتاب

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية شاملة إلى قرى ومدن جنوب سيناء

مقتل 5 أشخاص على يد متطرفين بنيجيريا

أمين حزب الله: داعش صنيعة أمريكية

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف تستغفر الله بطريقة روحية وفعالة؟
د. منى حلمى
إيميل أزرق بطعم الملح والحكمة والحنين يرسله لى «البحر» كل شتاء
مؤمن المحمدي
مالناش دعوة يا موهيى
ماجد حبته
اعتقال سفير!
المزيد

الثقافة

«بيتر والذئب» على المسرح الكبير بدار الأوبرا.. الأحد

برامج تدريبية متنوعة بقصور الثقافة خلال يناير

ماهر زهدي: السيرة الذاتية يكتبها أصحابها.. أما الدرامية فنكتبها نحن

ماهر زهدي: سيد مكاوي كان يمكنه تلحين نشرة الأخبار

صفحتنا ع الفيس بوك