الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
د. منى حلمى
د. منى حلمى

إيميل أزرق بطعم الملح والحكمة والحنين يرسله لى «البحر» كل شتاء

الأحد 12/يناير/2020 - 07:51 م
طباعة

أكثر الأشياء التى أحبها فى نفسى وأفتخر بها فى كل الأوقات، صيفًا وشتاءً، فى الربيع وفى الخريف، فى وقت السلم ووقت الحرب، حينما تطلع الشمس من مخدعها وعندما تعود إليه، فى أوقات الفرح النادر وفى أوقات الأحزان الغادرة، فى وقت الصحة وأوقات المرض، هى أننى «مختلفة جدًا» عن الآخرين والأخريات، لست مثل السبعة مليارات الذين يمشون على سطح كوكب الأرض. «مختلفة جدًا» منذ يومى الأول على سرير الولادة، وسأظل «مختلفة جدًا» حتى اليوم الأخير على سرير الموت.
أحد الأمور التى تجعلنى «مختلفة جدًا» هو أننى لا أذهب إلى «البحر» إلا فى أوقات الشتاء، يدهشنى كثيرًا لماذا لا يذهب الناس إلى «البحر» إلا فى موسم الصيف؟ أعتقد أن السبب هو «سوء فهم» لما تعنيه كلمة «البحر».
يظن الناس أن «البحر» وعاء للاستحمام ترطيبًا وتخفيفًا من شدة حرارة الجو ومن قسوة الرطوبة، وهذا خطأ فادح يمارسه الجنس البشرى منذ البدء، ويستوجب طلب المغفرة من «البحر» فورًا، وتقديم الاعتذار اللائق.
مَن يدرك معنى «البحر»، والغاية من وجوده وطبائعه وتقلباته، بالتأكيد سيذهب إليه فى وقت الشتاء حينما يختفى الجميع بأُسَرهم وعائلاتهم وأطفالهم.
وأنا لست فقط أحب السباحة فى مواسم البرد، ولكنها هى الدليل الوحيد على أن هناك سنة جديدة قد كتبت حروفها على أوراق حياتى، لذلك فأنا أتهيأ للسفر إلى «البحر»، أغتسل فيه من زمن السنة الماضية وأخرج نظيفة جديدة مستعدة للزمن الآتى.
بعد أيام قليلة سوف أرى «البحر» الفيروزى يمتد حيث الأفق اللا نهائى، إلى «البحر» أسافر هروبًا من تصحر القلوب وجفاف العقول والرمل الخشن المختبئ فى أكثر العلاقات حميمية.
إلى «البحر» سألقى ملابسى وحقيبتى وأشيائى وذكرياتى، بين الأمواج ترتمى سفينتى المتعبة المشتاقة إلى إبحار دون رجوع، على صفحة «الماء» أو على صفحة «الورق» أسبح ضد التيار.
يشتد التيار فتصبح السباحة والكتابة أكثر إمتاعًا، يعاندنى التيار يخيفنى بالدوامات يسحبنى بعيدًا عن الشاطئ، يحرض ضدى العشب والأسماك والصخور والعيون المتطفلة، وأواصل لا مبالية رحلتى مع «البحر» ورحلتى مع «القلم».
شغلتنى دائمًا العلاقة بين «السباحة» و«الكتابة»، أتأمل الخيوط المشتركة بين حركة الجسم فوق الماء وحركة العقل فوق الورق، عاشقة أنا السباحة إلى حد الهوس وأمارسها يوميًا على مدار العام، وعاشقة أنا الكتابة إلى حد الهوس أمارسها يوميًا على مدار العام، ويدفعنى هذا العشق والهوس لإيجاد علاقة ما بين تدفق الماء وتدفق الكلمات.. بين السباحة والكتابة.. بين الماء والحضارة.. بين البحر والثقافة.
قبل إقامة صداقة مع أى شخص، امرأة كانت أو رجلًا، أسأله: هل تجيد السباحة؟ هل أنت فى تواصل دائم مع الماء؟ هل تثقفت على أمواج البحر؟ ولهذا السبب ليس عندى أصدقاء، أؤمن مثل الفيلسوف اليونانى «طاليس» بأن الماء هو أصل كل الأشياء والجوهر منه خُلقت الأرض والسماء، ليست مصادفة أن نسبة الماء فى جسم الإنسان هى النسبة نفسها للماء على كوكب الأرض ثلاثة أرباع.
لقد ضلّت البشرية منذ بعيد إلى السعادة والتناغم والمحبة والسلام، لأنها عاجزة عن التواصل الدائم الحقيقى مع الماء «أصل الحياة»، لا ينتابنى شك فى أن مأساة البشر تكمن فى ابتعادهم عن قيم وأخلاقيات وعواطف تشكل فى مجموعها ما أسميه «حضارة الماء».
كيف نتوقع خيرًا من حياة تخاصم أصلها؟ كيف يرتقى البشر وهم منفصلون عن جوهر الوجود؟ الناس مؤرقون بالبحث عن الفلوس والنفوذ والسيطرة والتملك، ليس لديهم الوقت أو الفلسفة للبحث عن أصل الحياة.
من الإنصات لموسيقى للكون نكتشف أجمل الغناء، ومن قاموس المطر نتعلم فن الشعر، كل النبوءات العظيمة كانت تبشر بزمن الماء، الأشعار الباقية والقصائد الخالدة كُتبت كلها بلغة البحر.
«البحر» يعلمنا الانفتاح اللا نهائى وتقبل الأفق الذى يحتوى على كل الألوان، ثقافة «البحر» متجددة، ثرية، مدهشة، لا تعرف التنميط والرتابة والجمود.
مع «البحر» أدركت التشابه بين السباحة والكتابة، فكما «الماء» أصل الحياة، «الكلمة» أصل الحضارة، «السباحة» تنظف جسد الإنسان، «الكتابة» تنظف جسد شعب، جزء كبير من عشقى للشيخ سيد درويش أن اسمه «سيد درويش البحر».
«البحر» فى الشتاء معجزة حقيقية، معجزة مدهشة، فلماذا يقولون لنا إن زمن المعجزات فد مضى وفات؟
لا خير فى إنسان يخاصم «البحر» فى الشتاء، والإنسان الذى لا يقرأ «البحر» فى الشتاء هو غارق فى الأمية ولو معه ألف ماجستير ومليون دكتوراه، الآن فى هذه اللحظة يصلنى «إيميل» أزرق تمتزج فى رائحته الملح والحكمة والحنين يسألنى: لماذا تأخرت أنا فى انتظارك.. إمضاء «البحر».
من بستان قصائدى
فقط حينما سأفقد اشتهائى للبحر.. سأتأكد أننى فعلًا قد تدهورت
فقط حينما سأفقد اشتهائى للفرح.. سأتأكد أننى فعلًا قد نضجت
فقط حينما سأفقد اشتهائى للحياة.. سأتأكد أننى فعلًا قد تحررت

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

عقيلة صالح: أردوغان يعمل على نشر ديكتاتوريته فى الشرق الأوسط

منذ حوالي 19 ساعة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

منذ حوالي 9 ساعات

نيفين جامع تعلن وقف قرارات «تخص رجال أعمال»

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة «مسيرة» تركية جنوب طرابلس

الصور

image description

ليلي علوى ومريم أمين وداليا البحيري في عزاء والد إيهاب توفيق

image description

إيهاب توفيق يتلقى عزاء والده.. و«الجسمي» أول الحاضرين

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

رسميًا.. الزمالك يخوض السوبر الإفريقي في قطر

استهداف قاعدة أمريكية في العراق بـ7 صواريخ

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

معرض «بلاستكس 2020» يشهد زيادة 50% في المساحة

الصحة

4 أمراض شائعة عن نقص فيتامين B12

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

%8 من الوفيات بسبب الكحوليات

الكشف عن علاج ثوري لمرض انتفاخ الرئة الحاد

الرئيس نيوز

إصابة 5 أشخاص في إطلاق للرصاص بولاية كولورادو الأمريكية

مؤلف "المهنة جغرافي" يكشف لـ"الرئيس نيوز" تفاصيل كتاب كوميكس عن جمال حمدان

يسانده حسين الجسمي.. بدء عزاء والد إيهاب توفيق

"الخارجية الفلسطينية" تدين تسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلى

منوعات

الخميس.. حفل توقيع «ريحة الحبايب» بنقابة الصحفيين

طريقة جديدة لإنقاذ الملابس بعد انكماشها

ملياردير ياباني يقدم عرضًا خياليًا لـ«السناجل»

انقراض أكبر أسماك المياه العذبة (فيديو)

كشكول

شاهد.. طالب "بطانية حلوان": الجو في الجامعة برد جدا ومكنتش قاصد اتصور

"أزهر أسيوط" تنعى طالبا بكلية العلوم غرق في نهر النيل

"المحرصاوي" يشكر محافظ دمياط لدعم كليات الأزهر بالمحافظة

التعليم العالي: تعيين عميد جديد لـ "صيدلة المنصورة"

إسلام سياسي

الأزهر يواجه الإشاعات الكاذبة في جناحه بمعرض الكتاب

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية شاملة إلى قرى ومدن جنوب سيناء

مقتل 5 أشخاص على يد متطرفين بنيجيريا

أمين حزب الله: داعش صنيعة أمريكية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إيميل أزرق بطعم الملح والحكمة والحنين يرسله لى «البحر» كل شتاء
مؤمن المحمدي
مالناش دعوة يا موهيى
ماجد حبته
اعتقال سفير!
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
المزيد

الثقافة

برامج تدريبية متنوعة بقصور الثقافة خلال يناير

ماهر زهدي: السيرة الذاتية يكتبها أصحابها.. أما الدرامية فنكتبها نحن

ماهر زهدي: سيد مكاوي كان يمكنه تلحين نشرة الأخبار

رضا عطية: ماهر زهدي أعاد صياغة ما قدمه برؤية مختلفة

صفحتنا ع الفيس بوك