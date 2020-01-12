«الحرس الثوري»: نشعر بالخجل لإسقاط الطائرة الأوكرانية

اعتذر الحرس الثوري الإيراني، عن إسقاط الطائرة الأوكرانية فوق العاصمة طهران بصاروخ موجه بعد دقائق من إقلاعها من إحدى مطارات العاصمة.



وقال الحرس الثوري في بيان مساء اليوم: "نعتذر ونشعر بالخجل بسبب تحطم الطائرة الأوكرانية"، وفق قناة العربية.



وشدد الحرس الثوري على أن التحقيقات التي كانت تجريها السلطات المختصة، وراء تأخر إعلان سبب تحطم الطائرة الأوكرانية.



وكشف الحرس الثوري عن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل قواته حدث نتيجة الارتباك بين قواته.



واعترفت إيران رسميا باسقاط طائرة الركاب المدنية الأوكرانية الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل 170 شخصًا من ركاب الطائرة، فيما طالبت كييف ودول أخرى بفرض عقوبات على إيران.