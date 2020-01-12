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الصحة

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

الأحد 12/يناير/2020 - 03:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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اكتشف فريق دولي من العلماء نوعًا خاصًا من البكتيريا في التربة تمتلك مادة تساعد على التخلص من الضغط النفسي.

درس متخصصون من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمجر نوعًا خاصا من البكتيريا التي تعيش في التربة، وهي من نوع " Mycobacterium vaccae" قادرة على إنتاج حمض دهني معين له تأثير مضاد للالتهابات.

ومع ذلك، فإن فوائده لا تنتهي عند هذا الحد، فالحمض الدهني المفرز " ثلاثي الغليسريد" يمنع الإصابة بالتوتر والضغط النفسي.

وتمكن العلماء أيضًا من إنتاج هذه المادة مختبريا، حيث تم إيجاد هذه الدهون في الخلايا المناعية للفئران التي تتمتع بقدرة على اكتشاف وابتلاع المواد الضارة في الجسم وتساهم في تطهيره من البكتيريا والفطريات والطفيليات.

وبسبب الرابط بين الحمض الدهني والبروتين داخل الخلية المناعية، يتم حظر المسارات التي تساهم في مختلف الالتهابات، وفق موقع "وان".

وعندما تدخل بكتيريا التربة إلى الخلايا المناعية، فإنها تطلق حمضًا مضادًا للالتهابات، لتمنع الالتهاب وبنفس الطريقة تمنع التوتر والضغط النفسي.

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