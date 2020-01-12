استمرار الاحتجاجات الإيرانية وسط تشديد أمني مكثف (فيديو)

Today, the crowd in an Iranian university refused to trample US and Israel flag #LoveBeyondFlags. These IR ideologies, like forced hijab, are falling one by one. pic.twitter.com/spxEI9DRv4 — مملکته (@mamlekate) January 12, 2020

نشرت شبكة راديو فردا الايرانية، اليوم الأحد، فيديو يوضح استمرار المظاهرات الإيرانية والتجمعات تنديدا بإسقاط الطائرة الأوكرانية عبر صاروخ إيراني، في العديد من المدن، مساء السبت.ويكشف الفيديو خروج المواطنين في العاصمة طهران ومدن أخرى غاضبة بعد ثلاثة أيام من نفي الحكومة المتكرر لإسقاط الطائرة، وهتفوا بشعارات ضد القادة العسكريين للحرس الثوري، والمرشد الأعلى علي خامنئي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.وواصل الطلاب في جامعتين في طهران احتجاجاتهم، اليوم الأحد، رغم أنه تم الإبلاغ عن وجود مكثف لقوات الأمن في العديد من المواقع في العاصمة.وهتف الطلاب في الجامعات: "الحرس غير الكفء، قتلة المواطنين"، في إشارة إلى الحرس الثوري.