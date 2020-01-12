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اقتصاد

العقارات تصعد بمؤشرات بورصة دبي بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 12/يناير/2020 - 11:07 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
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صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد، أولى تداولات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحا 0.52 نقطة ليصل إلى مستوى 2749.78 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 51.7 مليون سهم محققة ما قيمته 29 مليون درهم من خلال تنفيذ 758 صفقة لعدد 25 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.54%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.33%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 8.16%، ثم سهم شركة "آن ديجيتال سيرفس" القابضة بنسبة 5.59%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.90%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين، وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.63%.

وأعلن سوق دبي المالي، اليوم الأحد، عن المراجعة نصف السنوية لأوزان الشركات في المؤشر العام، وتصدرت أسهم دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وزن المؤشر بنحو 20% لكل منهما، فيما انخفض وزن إعمار العقارية من 19% إلى 18.2%، وبلغ وزن شركة إعمار مولز 5.06% من وزن المؤشر، بتراجع عن نسبتها السابقة 5.28%، وتلاه شركة دبي للاستثمار بنسبة 4.65%، مرتفعة عن نسبتها السابقة بنحو 4.26 %.

وف سياق آخر، تدرس شركة أمانات القابضة، فرصة استثمارية محتملة للاستحواذ على حصة استراتيجية في مجموعة في "بي إس" للرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتوافق مع خطط الشركة لتعزيز ربحها من خلال الاستثمار، خاصة في مجال الرعاية الصحية.

يُذكر أن مجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية تقع في دولة الإمارات، ويتواجد لها فرع أيضا في سلطنة عُمان، وتم تأسيسها في عام 2007.

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