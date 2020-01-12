«مدبولي» و4 وزراء إلى مسقط للتعزية في وفاة السلطان قابوس

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة، صباح اليوم الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، متوجهًا إلى العاصمة العمانية مسقط، لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.



ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة كل من وزراء: الأوقاف، والعدل، والسياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.



وسينقل مدبولي خلال الزيارة عزاء مصر شعبًا ورئيسًا وحكومة، إلى شعب وقيادة وحكومة سلطنة عمان.







