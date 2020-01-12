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الكرازة

خلال زيارته لسوهاج.. «تواضروس» يعلن إصدار «بستان الكهنة»

الأحد 12/يناير/2020 - 08:29 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
ماريان رسمى
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أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني،بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، في مستهل اجتماعه بكهنة إيبارشيات محافظة سوهاج، عن إصدار كتاب "بستان الكهنة" على غرار كتاب "بستان الرهبان" المعروف في التراث الرهباني، ويجمع الكتاب عددًا من أقوال وخبرات عدد من الآباء الكهنة الأتقياء من تاريخ الكنيسة حتى القريب منه، وأوضح قداسته أنه عرض الفكرة على عدد من الآباء الكهنة الذين عكفوا على البحث في الإعداد حتى قدموه لقداسته مؤخرًا.

وقال البابا: "من الحاجات الحلوة اللي هقولها مسبقًا كدة إن بعض الآباء الكهنة الأحباء في القاهرة كانوا بيتكلموا معايا عن كتاب بستان الرهبان اللي كلنا عارفينه ويمكن معظمنا قرأه وبيبقى واجب علينا في الدير، قولتلهم ليه مفيش بستان للكهنة ؟ فبدأ مجموعة من الآباء الأحباء جدًا المشهود لهم في الوسط الكنسي أخذوا على عاتقهم عمل مجلد كبير اسمه بستان الكهنة، ولسة طالع أول امبارح فحبيت اجيبهلكم علشان تبقوا أول ناس تستفاد من الكتاب الجديد في حياة الكنيسة، وهو كتاب مهم جدًا ومتقسم لعشر أبواب لتفاصيل كتير وعلى غرار بستان الرهبان، فيه أقوال آباء كتير جدًا - آباء كانوا قريبين مننا".

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس السبت، زيارة رعوية تمتد على خمسة أيام يزور خلالها الإيبارشيات الست بمحافظة سوهاج وهي سوهاج والمنشاة والمراغة، وجرجا، والبلينا، وأخميم وساقلتة، وطما، وطهطا وجهينة.

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