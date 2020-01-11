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صاحبة تغريدة الجامعات الخاصة على «تويتر»: لماذا يمارس المجتمع التنمر ضدنا؟

السبت 11/يناير/2020 - 11:46 م
تغريدة الجامعات الخاصة
تغريدة الجامعات الخاصة
محمود عرفات
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قالت الطالبة هديل أنور، صاحبة تغريدة الجامعات الخاصة، إن التغريدة التي نشرتها عن أن الجامعات الخاصة هي الأفضل وأن طلابها أفضل لأنها تتعامل مع طبقات أفضل من الموجودة في الجامعات الحكومية، لم تقصد بها التعميم، مشيرة إلى أن تغريدتها فُهمت بشكل خاطئ.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، المذاع على فضائية MBC MASR، أن سبب كتابتها للتغريدة أنها تعرضت لمضايقات ودخلت للتعبير عنها على الأكونت الخاص لها على تويتر ولكنها فوجئت بهجوم شديد من المتابعين على تويتر.

واستكملت أنها لم تقصد أن الجامعات الخاصة تضم الطلاب الـ"هاي كلاس"، والجامعات الحكومية تضم طبقات متدنية، ولكنها أرادت أن تقول إن هناك سلوكيات سيئة لبعض طلاب الجامعات الحكومية لأنها تتضمن طبقات عديدة من المتدنية إلى المرتفعة، وتختلف مستوياتهم الثقافية والفكرية.

وواصلت أن الجامعات الخاصة مستواهم الفكري مختلف تماما، موضحة أنه حتى لو كان هناك البعض لديه سلوكيات سيئة فإنه يُحرج من إظهارها أمام الجميع.

وأشارت إلى أن طلاب الجامعات الخاصة يتعرضون للتنمر بشكل أساسي، لأنهم عندما يخرجون للعمل يتم سؤالهم هل هم خريجي جامعات حكومية أو خاصة ويتم تمييز الجماعات الحكومية، فلماذا يمارس التنمر ضدهم، وفي نفس الوقت لا يقبل؟.

وأضافت أنها التحقت بكلية الطب بجامعة فاروس بالإسكندرية بسبب فارق 2% فقط من مجموع الطب.

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