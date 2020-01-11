الانشقاقات تضرب حكومة السراج.. سفير ليبي يدعم الجيش الوطني

أعلن صلاح الدين يوسف الحاج القائم بالأعمال الليبي لدى دولة ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية، اليوم السبت، الانحياز إلى شرعية الشعب الليبي وشرعية مجلس النواب والحكومة الليبية.



وعبر السفير الليبي في بيان مساء اليوم، نشر عبر صفحة وزارة الخارجية الليبية بحكومة رئيس الوزراء عبدالله الثني، عن دعم ومباركة انتصارات القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر.



وأكد السفير الليبي أن المشير حفتر طهر ليبيا من الدواعش والإرهابيين، والخونة والإخوان المسلمين.



وأعلن صبري بركة، القائم بالأعمال الليبي في العاصمة الغينية كوناكري، الأسبوع الماضي انشقاقه وأعضاء السفارة عن حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وانحيازه للحكومة المؤقتة والبرلمان الليبي ومنحهم الثقة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.